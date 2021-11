https://fr.sputniknews.com/20211118/poutine-explique-pourquoi-loccident-cherche-a-creuser-un-fosse-entre-moscou-et-pekin-1052667232.html

Poutine explique pourquoi l’Occident cherche à creuser un fossé entre Moscou et Pékin

Poutine explique pourquoi l’Occident cherche à creuser un fossé entre Moscou et Pékin

Les tentatives de certains pays de désunir la Russie et la Chine ne feront que pousser ces deux États à resserrer leurs liens, estime Vladimir Poutine qui... 18.11.2021, Sputnik France

La Russie et la Chine élargiront leur partenariat malgré les tentatives de l’Occident de les brouiller, a déclaré ce jeudi 18 novembre le Président russe lors d’une assemblée du ministère russe des Affaires étrangères.La Russie et la Chine, qui "voient bien ces tentatives", y réagissent en resserrant leurs liens politiques, économiques et autres, et en continuant à coordonner leurs actions sur la scène internationale, a-t-il poursuivi.Le centre de la politique mondiale bascule vers l’AsieVladimir Poutine a appelé à intensifier les rapports avec les pays de la région Asie-Pacifique.À son avis, il importe de créer un large partenariat eurasiatique alors que le centre de gravité de la politique internationale a tendance de basculer de la région euro-atlantique vers l'Asie.Le champ de coopération avec l’UE se rétrécitDans le même temps, le chef de l’État russe a regretté la diminution du champ de coopération avec les pays européens, alors que l’UE repousse Moscou par ses sanctions et accusations infondées.Il a réaffirmé la disposition de Moscou à maintenir des relations de bon voisinage avec les États européens, tout en rappelant que "tout dépend de la disposition réciproque des partenaires à établir et promouvoir une coopération équitable et respectueuse".

