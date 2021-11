https://fr.sputniknews.com/20211118/proces-zemmour-les-parties-civiles-veulent-faire-un-coup-mediatique-et-donc-politique-1052650081.html

Procès Zemmour: "Les parties civiles veulent faire un coup médiatique et donc politique"

Procès Zemmour: "Les parties civiles veulent faire un coup médiatique et donc politique"

Le polémiste était convoqué ce 17 novembre devant la justice pour répondre de ses propos tenus en septembre 2020 au sujet des mineurs isolés. Une condamnation... 18.11.2021, Sputnik France

Éric Zemmour une nouvelle fois sous les projecteurs, cette fois-ci pour l’ouverture de son procès. Ce 17 novembre, le journaliste était cité à comparaître devant la justice. En cause, ses propos tenus l’an dernier sur CNews au sujet des mineurs isolés, qualifiés alors de «voleurs, violeurs et assassins». L’intéressé a de son côté refusé de se rendre au tribunal judiciaire, s’opposant à ce «que le débat politique se déroule dans les prétoires».Dans le communiqué publié sur son compte Twitter, le journaliste parle d’«une tentative d’intimidation de plus» de la part du Parquet de Paris.Pour Régis de Castelnau, en «généralisant» son accusation à tous les mineurs isolés, l’éditorialiste a prêté le flanc à ses contradicteurs et desservi «le problème très important des mineurs non accompagnés». Selon lui, l’éditorialiste risque en cela de se faire condamner. Au point de mettre en péril sa campagne présidentielle?

