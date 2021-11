https://fr.sputniknews.com/20211118/suisse-securite-renforcee-pour-les-commerces-darmes-contre-les-cambriolages-1052665325.html

Suisse: sécurité renforcée pour les commerces d'armes contre les cambriolages

Les locaux servant au commerce d'armes en Suisse " devront désormais être mieux protégés contre les cambriolages ", a souligné jeudi le Département fédéral de... 18.11.2021, Sputnik France

2021-11-18T16:40+0100

2021-11-18T16:40+0100

2021-11-18T16:43+0100

faits divers

sécurité

suisse

commerce d'armes

Depuis l'automne 2020, plusieurs commerces d'armes suisses ont été la cible de cambriolages ou de tentatives d'effraction, au cours desquels des centaines d'armes à feu ont été dérobées, selon les autorités suisses.Les nouvelles exigences portent sur différents aspects: les possibilités d'accès telles que les portes et les fenêtres doivent répondre à de nouvelles normes de sécurité, explique le DFJP. Par ailleurs, les locaux commerciaux sont tenus de conserver certains types d'armes comme les armes à feu automatiques dans une armoire de sécurité et de s'équiper d'un système d'alarme.L'alerte déclenchée doit être transmise à une centrale d'alarme en service 24 heures sur 24 ou directement à la police. Les commerces d'armes doivent en outre être équipés d'un système de vidéosurveillance.Un délai de cinq ans a été prévu pour la mise en œuvre des nouvelles exigences, après consultation de l'Association suisse des armuriers et marchands d'armes spécialisés. Pour l'octroi d'une patente de commerce d'armes, les locaux commerciaux sont tenus de soumettre à l'office cantonal des armes un plan de protection démontrant qu'ils respectent les nouvelles exigences.

suisse

