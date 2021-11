https://fr.sputniknews.com/20211118/une-collision-entre-une-sonde-spatiale-indienne-et-une-de-la-nasa-evitee-de-justesse-1052648150.html

Une collision entre une sonde spatiale indienne et une de la NASA évitée de justesse

Une sonde spatiale indienne et une de la NASA, qui gravitent autour de la Lune sur une orbite quasi polaire, devaient se rapprocher très près l'une de l'autre... 18.11.2021, Sputnik France

La sonde spatiale indienne Chandrayaan-2, un satellite lunaire artificiel, a effectué une manœuvre d'évitement pour prévenir une collision avec la sonde spatiale de la NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, a fait savoir l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO).Les deux engins, qui gravitent autour de la Lune sur une orbite quasi polaire, devaient se rapprocher très près l'un de l'autre le 20 octobre 2021, près du pôle Nord de la Lune, vers 6h45 (heure de Paris), précise l’agence. Les manœuvres d'évitement ont été effectuées à 20h22 le 18 octobre.Il est courant pour les satellites en orbite terrestre d'effectuer des manœuvres d'évitement afin de réduire les risques de collision avec des objets spatiaux, notamment des débris et des engins spatiaux opérationnels, rappelle l’ISRO.Après avoir déterminé l'orbite de Chandrayaan-2 à l'aide des données de suivi après la manœuvre, il a été confirmé qu'il n'y aurait plus de rapprochement si proche avec le Lunar Reconnaissance Orbiter dans un avenir proche avec l'orbite obtenue, a confirmé l'agence spatiale indienne.Les précédents lancements de sondes indiennesLa sonde Chandrayaan-2 a été lancée avec succès en orbite lunaire le 20 août 2019. L’engin, qui pèse plus de 3,8 tonnes, est entré dans l'espace lors de sa deuxième tentative. Le 15 juillet, la mission a été reportée pour des raisons techniques qui se sont produites 56 minutes avant le lancement.La première sonde lunaire indienne, Chandrayaan-1, a été lancée en octobre 2008. Elle avait transmis des informations sur la présence de molécules d'eau sur la Lune avant que le contact ne soit perdu au mois d'août 2009.Une sonde perdueL’Inde avait perdu toute communication avec son autre engin qui devait être le premier à se poser sur le pôle Sud lunaire, une zone totalement inexplorée jusqu'à présent.Lancé le 22 juillet d'un pas de tir du sud de l'Inde, l'atterrisseur Vikram de la mission Chandrayaan-2 devait se poser le 6 septembre 2019 près du pôle Sud lunaire. Le même jour, l’ISRO a annoncé que le contact avec l’engin avait été perdu. La localisation de l’atterrisseur indien Vikram a été découverte le 9 septembre 2019 grâce à une image thermique obtenue à l’aide de la sonde Chandrayaan-2.

