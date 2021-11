https://fr.sputniknews.com/20211118/vers-une-cooperation-entre-la-coree-du-sud-la-chine-et-le-japon-pour-surmonter-les-differences-1052657389.html

Vers une coopération entre la Corée du Sud, la Chine et le Japon pour surmonter les "différences"

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a plaidé mercredi pour une coopération trilatérale inébranlable entre Séoul, Pékin et Tokyo pour surmonter les... 18.11.2021, Sputnik France

Chung Eui-yong a fait cette annonce lors d'une réunion avec de hauts responsables du Secrétariat de coopération trilatérale (TCS), une organisation basée à Séoul et lancée en 2011 pour promouvoir la coopération entre la Corée du Sud, la Chine et le Japon.Le ministre sud-coréen a également souligné que la période post-pandémique exigera une plus grande coopération entre les nations, tout en exprimant l'espoir que les Jeux olympiques d'hiver de l'année prochaine à Pékin soient l'occasion pour les trois pays de renforcer leur coopération.

