Yémen: opération saoudienne en représailles à une attaque au drone

La coalition sous commandement saoudien qui intervient militairement au Yémen a mené une vaste opération contre plusieurs cibles dans le pays après avoir... 18.11.2021, Sputnik France

D'après l'agence de presse SPA, la coalition saoudienne a pris des "mesures opérationnelles" contre des cibles considérées à l'origine d'attaques transfrontalières.La télévision publique a indiqué par la suite que la coalition avait déclaré avoir mené une vaste opération contre des cibles militaires dans les provinces yéménites de Sanaa, Dhamar, Saada et Al-Jawf en réponse à des menaces d'attaques balistiques et au drone.Parmi les cibles, a précisé la coalition, figurait ce qu'elle a décrit comme un centre secret abritant des experts des Gardiens de la révolution iranienne et du mouvement chiite libanais Hezbollah, accusé de participer à une vague d'attaques contre l'Arabie saoudite.

