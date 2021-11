Algérie: le spectre de l’abstention plane sur les élections locales

https://fr.sputniknews.com/20211119/algerie-le-spectre-de-labstention-plane-sur-les-elections-locales-1053506027.html

Un peu plus de 24 millions d’Algériens sont appelés aux urnes, samedi 27 novembre, pour élire leurs représentants dans des assemblées populaires de wilaya (APW, assemblées départementales) et les assemblées populaires communales (APC). Un double scrutin anticipé -il devait se tenir en novembre 2022- qui entre dans le cadre du "parachèvement du processus d'édification des institutions de l'État". Après la présidentielle de décembre 2019, l’amendement de la Constitution de novembre 2020 et les législatives de juin 2021, l’Algérie aura de nouvelles assemblées locales à la fin de ce mois. Pourtant, la population ne semble pas accorder un grand intérêt à ce scrutin.FLN, le grand pardonL’abstention reste la bête noire des autorités ces dernières années. Le taux de participation le plus bas, 30,2%, a été enregistré lors de la dernière législative. La classe politique est elle aussi consciente du manque d’intérêt des Algériens pour cette énième élection. "Il est vrai que nous sommes loin de l’engouement populaire des élections des années précédentes, mais notre parti se base actuellement sur ses militants et ses sympathisants qui restent nombreux", explique Khelifa Smati, candidat du Front de libération nationale à l’APW d’Alger, au micro de Sputnik.Khelifa Smati qui a fait l’essentiel de sa carrière dans les collectivités locales avant d’être élu député du FLN en 2002, estime qu'un véritable changement s’est produit à l’intérieur de sa formation politique. Véritable appareil d’État, le Front de libération nationale a longtemps été dirigé à partir du palais d’El Mouradia, le siège de la présidence de la République algérienne."Ces 20 dernières années, l’élaboration des listes électorales était du ressort de parties externes au FLN. Pour ces élections, le secrétaire général a fait en sorte que les candidats soient choisis par les militants au sein des kasma et des mouhafadha (structures locales du parti)", met-il en valeur. Selon lui, sa candidature est une preuve du changement qui s’opère au FLN.Campagne de proximitéCes élections locales se caractérisent également par l’engagement en politique de "militants anti-pouvoir". C’est le cas d’Idir Tazerout, journaliste, candidat à l’APW de Tizi Ouzou sur la liste indépendante Assirem (espoir, en langue berbère). Membre fondateur du mouvement Barakat, qui s’était opposé au 4e mandat d’Abdelaziz Bouteflika en 2014, il participe pour la première fois à une élection.Assirem a présenté 50 listes dans les 67 communes de la wilaya de Tizi Ouzou. "Les candidats viennent de divers partis politiques, notamment du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) et du Front des forces socialiste (FFS) qui sont très présents dans la région", souligne Idir Tazerout. Le journaliste assure "qu’il y a un réel engouement de la part de la population". Il donne l’exemple de la ville d’Azzazga où six listes sont en lice. Le journaliste est persuadé que la participation sera importante le jour du vote. "En Kabylie, le taux d’abstention a toujours été plus élevé que dans toutes les régions du pays. Mais cette fois-ci les gens vont voter, car la nature de cette élection fait que ce sont les habitants des villages qui sont candidats et qu’ils sont en contact permanent avec les électeurs", ajoute Idir Tazerout. Rendez-vous samedi 27 novembre pour voir si sa prédiction se réalisera.

