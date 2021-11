https://fr.sputniknews.com/20211119/biden-transfere-temporairement-ses-pouvoirs-a-kamala-harris-a-cause-dune-coloscopie-1053458445.html

Biden transfert temporairement son pouvoir à Harris, la 1ère femme à exercer cette fonction

Le Président américain Joe Biden devrait subir vendredi 19 novembre une coloscopie "de routine", un examen sous anesthésie générale, et transférer... 19.11.2021, Sputnik France

Les détails du bilan de santé du Président, qui fête ses 79 ans samedi, seront publiés dans l'après-midi, a précisé l'exécutif américain."Le Président va subir une coloscopie de routine" au centre médical Walter Reed, près de Washington, a dit la Maison-Blanche.M.Biden, qui ne fume pas et ne boit pas, est entièrement vacciné contre le Covid-19, et a reçu sa troisième dose fin septembre.Il est le plus vieux Président de l'histoire des États-Unis et a fait savoir publiquement qu'il comptait postuler à sa propre succession en 2024, mais son âge alimente les spéculations sur le fait qu'il pourrait renoncer.Détails à suivre

