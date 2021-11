https://fr.sputniknews.com/20211119/double-attentat-suicide-a-kampala-cinq-suspects-abattus-par-la-police-1053166582.html

Double attentat suicide à Kampala: cinq suspects abattus par la police

Cinq personnes suspectées de complicité dans un récent double attentat suicide à Kampala ont été abattues par la police, a indiqué à la presse le porte-parole... 19.11.2021, Sputnik France

Les deux attentats, qui ont fait quatre morts et une trentaine de blessés, ont eu lieu à deux minutes d'intervalle mardi matin dans le quartier d'affaires de la capitale ougandaise.Lors d'une fusillade dans l'ouest de l'Ouganda, jeudi, des agents du contre-terrorisme ont tué quatre suspects à Ntoroko, a déclaré le porte-parole de la police, ajoutant qu'un cinquième a été tué près de la capitale en tentant d'échapper à son arrestation.La police a en outre arrêté 21 suspects, "des agents opérationnels, des coordinateurs et des argentiers d'activités terroristes", a poursuivi M. Enanga.Les autorités ougandaises ont attribué ces deux attaques à un groupe local lié aux groupe rebelle des Forces démocratiques alliées (ADF).Les attaques ont été revendiquées par l’organisation terroriste état islamique (EI)*.En mars, les Etats-Unis ont officiellement déclaré les ADF affiliés à l'EI*.Le double attentat de mardi est intervenu trois semaines après deux autres attaques, un attentat à la bombe contre un restaurant de la capitale le 23 octobre, revendiqué par les ADF, et un attentat-suicide dans un bus près de Kampala deux jours plus tard et non revendiqué.

