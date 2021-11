https://fr.sputniknews.com/20211119/grece-sept-migrants-tues-et-8-blesses-dans-un-accident-de-la-route-1053170345.html

Grèce: sept migrants tués et huit blessés dans un accident de la route

Grèce: sept migrants tués et huit blessés dans un accident de la route

Sept migrants ont péri et huit autres ont été blessés dans un accident de voiture provoqué après un refus d'obtempérer, dans la nuit de jeudi à vendredi, sur... 19.11.2021, Sputnik France

2021-11-19T12:22+0100

2021-11-19T12:22+0100

2021-11-19T12:28+0100

faits divers

grèce

migrants

accident de la route

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/01/1044351452_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_72fe0f431d9f8c045dd76a30548805bf.jpg

Après une course-poursuite du conducteur de la voiture, ayant tenté d'échapper à un contrôle policier, le véhicule a heurté les barrières de l'autoroute et s'est renversé, a expliqué la même source, précisant que les personnes blessées sont des ressortissants du Pakistan, de l'Afghanistan et du Bangladesh.Les nationalités des morts n'ont pas encore été révélées.Le fleuve Évros, qui marque la frontière entre la Grèce et la Turquie, est un passage habituel des migrants venant de l'Asie ou du Moyen-Orient à destination de l'Europe.Le gouvernement grec a renforcé les patrouilles et les contrôles aux frontières terrestres et maritimes du pays, proche de la Turquie, et suit une politique migratoire stricte en matière de contrôle.

grèce

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

grèce, migrants, accident de la route