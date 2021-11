Selon le directeur général de la santé, Samba Mamadou, ces vaccins ont été achetés pour renforcer le stock de doses disponibles, afin d’atteindre l’objectif de vacciner à terme 70% de la population et d'avoir l’immunité collective souhaitée, rapporte l’Agence ivoirienne de presse.Notant que toutes les dispositions ont été prises pour ne pas avoir de rupture de vaccin, il a invité les populations à se faire vacciner, ajoute la même source.Quelque 55.290 doses de vaccins ont été administrées, le 16 novembre 2021, soit un total de 3.962.628 doses depuis le 1er mars 2021, selon des données du ministère de la Santé.

Le gouvernement ivoirien par le biais du ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a réceptionné plus de 300.000... 19.11.2021, Sputnik France

La Côte d’Ivoire réceptionne un nouveau lot de plus de 300.000 doses de vaccins

La Côte d’Ivoire réceptionne un nouveau lot de plus de 300.000 doses de vaccins

La Côte d’Ivoire réceptionne un nouveau lot de plus de 300.000 doses de vaccins

© AFP 2021 Mary Altaffer Vaccin de Johnson & Johnson © AFP 2021 Mary Altaffer

Maghreb Arabe Presse

Le gouvernement ivoirien par le biais du ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a réceptionné plus de 300.000 doses de vaccins de type Johnson and Johnson administrables en une dose.