La HAS préconise une 3e dose de vaccin anti-Covid pour les 40 ans et plus

La Haute Autorité de santé (HAS) française a recommandé vendredi de proposer une dose de rappel contre le Covid-19 aux personnes âgées de 40 ans et plus, six... 19.11.2021

2021-11-19T20:14+0100

2021-11-19T20:14+0100

2021-11-19T20:17+0100

"Les dernières études suggèrent en effet un bénéfice pour cette tranche d'âge", explique la HAS, en constatant que "la circulation actuelle du SARS-CoV-2 s’est à nouveau accélérée sur le territoire métropolitain depuis plusieurs semaines".La HAS préconisait jusqu'ici l'administration d'une dose de rappel de vaccin aux personnes âgées de 65 ans et plus et à celles qui sont atteintes de comorbidités, ainsi qu’aux professionnels de santé et du médico-social et à l’entourage des personnes immunodéprimées.Saisie par le directeur général de la Santé sur la pertinence de l'élargissement de la campagne de rappel aux 50 ans et plus, et après examen des données internationales publiées récemment, la HAS propose désormais d’élargir la proposition d’une dose de rappel à l’ensemble des personnes âgées de 40 ans et plus.Cette dose de rappel doit être réalisée à partir de six mois après la primo-vaccination avec un vaccin à ARN messager, fabriqués par les groupes Pfizer-BioNTech et Moderna, rappelle la Haute Autorité.Campagne de rappel vaccinal bientôt étendueLors d'une allocution télévisée le 9 novembre dernier, le Président Emmanuel Macron a annoncé que la campagne de rappel vaccinal serait étendue à partir du 1er décembre aux 50 ans et plus.Dans son avis publié vendredi, la HAS précise que les données et analyses disponibles ne lui permettent pas encore de se prononcer sur l'opportunité d'injecter une dose de rappel pour les moins de 40 ans.

