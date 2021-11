https://fr.sputniknews.com/20211119/la-russie-precise-les-perspectives-dexportation-du-systeme-s-500-prometheus-1053510929.html

La Russie précise les perspectives d’exportation du système S-500 Prometheus

À l’issue du salon aéronautique de Dubaï, le PDG de l’entreprise publique russe Rosoboronexport a parlé des exportations des systèmes de défense antiaérienne... 19.11.2021, Sputnik France

La dernière génération des systèmes de missiles sol-air S-500 Prometheus devrait être mise sur le marché international dans les prochaines années, a annoncé à Sputnik ce vendredi 19 novembre le directeur général du géant russe de l’exportation d’armements Rosoboronexport, Alexandre Mikheïev, dressant le bilan de la présence russe au salon aéronautique de Dubaï 2021.Il a précisé que les premières livraisons de ces complexes de défense antiaérienne les plus sophistiqués à l’armée russe auraient lieu d’ici la fin 2021.Et d’ajouter que Rosoboronexport exporte également avec succès d’autres systèmes de défense sol-air, tels que le S-400 Triumph, le développement russe le plus populaire ces derniers temps, ainsi que l’Antey-4000 et le S-350 Vityaz, de nouveaux produits d’Almaz-Anteï, la plus grande entreprise du complexe militaro-industriel de Russie.Appartenant à une nouvelle génération de systèmes de missiles sol-air russes, le S-500 Prometheus a un rayon d'action de 600 kilomètres et est un système polyvalent de longue portée et d’interception à haute altitude capable de détecter et de frapper simultanément jusqu'à 10 cibles balistiques supersoniques volant jusqu'à la vitesse de 7 km/sec, soit plus de 25.000 km/h. Ce complexe est aussi capable de détruire des cibles aérodynamiques, notamment des avions, des hélicoptères et des missiles de croisière."Échec et mat" aux autres chasseurs de guerre?Le premier jour du salon aéronautique, organisé du 15 au 18 novembre dans la capitale des Émirats arabes unis, le groupe russe Rostec a présenté le nouveau chasseur monomoteur Checkmate.Une vidéo de quelque deux minutes montre les capacités de combat de l’avion, qui d’après sa dénomination est développé pour gagner toute partie sur l’échiquier de la guerre.Sur un des plans de la vidéo, le Checkmate, dont la version inhabitée a été également présentée, combat un chasseur américain F-35.En comparant ces deux aéronefs de guerre, le directeur général de Rostec, Sergueï Tchemezov, a souligné que le Checkmate était plus rentable que son concurrent américain.Avec un coût de l’appareil russe et un coût de son heure de vol plus bas, son prix de base, selon M.Tchemezov, se situe entre 30 et 35 millions de dollars, tandis que le F-35 se vend à 80 millions de dollars.Le PDG de Rostec a estimé que ce chasseur monomoteur léger russe de cinquième génération, dévoilé au salon aéronautique MAKS en juillet dernier, serait largement demandé par beaucoup de pays importateurs d’armements.

