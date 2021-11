https://fr.sputniknews.com/20211119/le-skipper-percute-par-le-charles-de-gaulle-pointe-linattention-des-militaires-1053256085.html

Le skipper percuté par le Charles de Gaulle pointe l’inattention des militaires

"Il m'a vu au dernier moment". Après que le porte-avions Charles de Gaulle, en sortie d'entraînement au large des approches toulonnaises, a percuté et démâté...

Le 12 novembre, la préfecture maritime de la Méditerranée a annoncé que le porte-avions Charles de Gaulle, en exercice à environ 70 kilomètres au sud-est des îles d’Hyères, avait percuté un yacht de 10 mètres battant pavillon polonais.La collision n’a causé que des dégâts matériels, notamment la perte du mât. Le skipper, Tomasz Bugajski, en est sorti indemne.Comme il l’a raconté à BFM TV, il se reposait dans sa cabine au moment de l’accident et a entendu un énorme bruit.Surpris d’être percuté par des militairesCependant il s’est déclaré surpris d’avoir été "percuté par un bateau de la marine" qui doit toujours être aux aguets.En annonçant la collision, la préfecture a fait savoir que le porte-avions avait détecté le voilier tardivement, à très faible distance et qu’une collision s’était produite malgré une manœuvre d’urgence.D’après son communiqué, deux embarcations du Charles de Gaulle ont été dépêchées pour sécuriser le voilier et préparer son remorquage vers le port d’Hyères.L’accident n’a pas remis en question l’activité d’entraînement du porte-avions.

