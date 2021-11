https://fr.sputniknews.com/20211119/leclipse-lunaire-la-plus-longue-depuis-500-ans-photographiee-depuis-liss---photos-1053493862.html

L'éclipse lunaire la plus longue depuis 500 ans photographiée depuis l'ISS - photos

L'éclipse lunaire la plus longue depuis 500 ans photographiée depuis l'ISS - photos

Depuis l'ISS, les astronautes ont pu observer et prendre en photo un phénomène rare, une éclipse partielle de Lune. D'une durée de plus de six heures, elle est... 19.11.2021, Sputnik France

2021-11-19T16:08+0100

2021-11-19T16:08+0100

2021-11-19T16:09+0100

sciences et tech

iss

photo

lune

éclipse lunaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1053475958_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_b1b3bba8f693007449c95aafa01d93c2.jpg

Les membres de l'équipage russe de la Station spatiale internationale ont observé ce vendredi une éclipse lunaire partielle d'une durée record, pourtant invisible pour la majorité des habitants de l'hémisphère Nord (dont la France métropolitaine), a fait savoir Roscosmos, l'agence spatiale russe.Il s'agit de l'éclipse de ce genre la plus longue depuis cinq siècles, et de la deuxième en 2021. Elle a commencé à 06h03 GMT et a duré 6 heures et 2 minutes. La phase maximale, où l'ombre de la Terre la couvrait à 97%, a eu lieu à 09h04 GMT."La meilleure vue à bord de l'ISS s'ouvre depuis le hublot de notre nouveau module Nauka", a indiqué le cosmonaute Piotr Doubrov cité par Roscosmos. Les photos réalisées par ce dernier montrent la Lune partiellement plongée dans l'ombre terrestre.Les recordsLa plus longue éclipse de Lune du XXe siècle avait été observée en 2000 et avait duré 1h46 (106,4 minutes). Le 27 juillet 2018 avait lieu la première éclipse lunaire la plus longue du XXIe siècle, qui avait duré 1h43 et dont le record vient d'être battu.Pour ceux qui ont manqué l'éclipse de novembre 2021, le site Time and Date a organisé une couverture de l’événement sur YouTube.Un spectacle rareL'éclipse de Lune est un phénomène rare qui se produit lorsque notre satellite rencontre l'ombre de la Terre. Elle est visible depuis la partie terrestre située en dehors de la bande d'ombre lorsque la Lune, éclairée, s'aligne avec le Soleil et la Terre.Alors que la Lune entre dans l'ombre de la Terre lors de l'éclipse, elle se teinte pour une courte période de couleur sang en raison des rayons du Soleil dont la plus grande longueur d'onde est le rouge, qui continue de l'atteindre lors de l'éclipse.

lune

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

iss, photo, lune, éclipse lunaire