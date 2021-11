https://fr.sputniknews.com/20211119/liban-le-president-aoun-refuse-dorganiser-des-legislatives-en-mars-1053421889.html

Liban: le Président Aoun refuse d'organiser des législatives en mars

Liban: le Président Aoun refuse d'organiser des législatives en mars

Le Président libanais, Michel Aoun, a annoncé vendredi qu'il ne signerait aucune autorisation pour l'organisation d'élections législatives le 27 mars prochain... 19.11.2021, Sputnik France

Des milliers de jeunes ne seront pas en âge de voter (21 ans au Liban) à la date choisie pour le scrutin et approuvée par le Parlement en octobre, justifie Michel Aoun dans le quotidien Al Akhbar.Il fait également valoir que la météo du mois de mars - marquée par des chutes de neige en montagne - pourrait compliquer l'accès aux bureaux de vote.Un scrutin le 27 mars donnerait en outre au gouvernement du Premier ministre Najib Mikati encore moins de temps pour tenter d'obtenir une aide financière du Fonds monétaire international (FMI).Gebran Bassil, dirigeant du Courant patriotique libre (CPL) et gendre du Président libanais, s'était retiré avec son parti de la session parlementaire en octobre lorsque la date du 27 mars avait été adoptée par les élus.Le CPL a déposé cette semaine au Conseil constitutionnel une plainte contestant la date des élections et la loi électorale proposée.

