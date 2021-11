https://fr.sputniknews.com/20211119/linde-et-la-chine-conviennent-dattenuer-les-tensions-au-niveau-des-frontieres-1053167651.html

L'Inde et la Chine conviennent d'atténuer les tensions au niveau des frontières

2021-11-19T10:40+0100

Selon un communiqué du ministère indien des Affaires étrangères, publié à l'issue de la 23e réunion du Mécanisme de travail pour la consultation et la coordination sur les affaires frontalières indo-chinoises (WMCC), "les deux parties ont également convenu de continuer à assurer une situation stable sur le terrain et éviter tout incident fâcheux".Les deux parties, ajoute la même source, ont rappelé l'accord entre le deux ministres des Affaires étrangères des deux pays lors de leur réunion en septembre dernier à Douchanbé selon lequel les responsables militaires et diplomatiques devraient poursuivre les discussions pour résoudre les problèmes restants le long du LAC en Ladakh oriental.Des dizaines de milliers de soldats indiens et chinois sont toujours déployés dans des conditions hivernales extrêmes sur les hauteurs himalayennes séparant l'Inde et la Chine. La tension est montée d'un cran entre les deux géants d l'Asie depuis les affrontements qui avaient eu lieu en juin 2020, faisant 20 morts du côté indien et quatre dans les rangs chinois.Cet incident en haute altitude, à la frontière du Tibet et de la région indienne du Ladakh, a été le plus grave entre ces deux puissances nucléaires depuis la guerre-éclair de 1962.Les deux pays mènent depuis des décennies une rude concurrence pour s'accaparer le contrôle de la connectivité routière et aérienne dans les tronçons contestés à haute altitude le long des 3.488 km de la Ligne de contrôle du Ladakh (ouest), à l'Arunachal Pradesh (est), riches en eau et en minerais.

