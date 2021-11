https://fr.sputniknews.com/20211119/seoul-appelle-washington-a-accelerer-les-negociations-sur-les-tarifs-douaniers-de-lacier-1053384452.html

Séoul appelle Washington à accélérer les négociations sur les tarifs douaniers de l'acier

Le ministre coréen du Commerce Yeo Han-koo a exhorté, vendredi, les États-Unis au lancement rapide des négociations visant la révision d'une section relative... 19.11.2021, Sputnik France

Lors d'une réunion, vendredi, du comité conjoint de l'accord de libre-échange Corée-USA, "les deux parties ont discuté de l'établissement d'un nouveau canal pour des consultations et coopérations approfondies", en vue de renforcer leur partenariat stratégique dans une variété de nouveaux domaines tels que les chaînes d'approvisionnement et le changement climatique.Sous imposition de l'ancien Président Donald Trump, Washington a décidé en octobre de lever les tarifs douaniers à l'importation de 25% sur l'acier européen et de 10% sur l'aluminium.Conclu en 2007, le processus de ratification de l'accord de libre-échange, entré en vigueur en 2012, a été suspendu à maintes reprises en raison d'opinions défavorables de députés des deux pays, notamment à cause de la demande américaine à la Corée du Sud d'ouvrir davantage ses marchés de l'automobile et du bœuf.

