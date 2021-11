https://fr.sputniknews.com/20211119/sputnik-etend-son-reseau-de-partenaires-en-afrique-francophone-1053202417.html

Sputnik étend son réseau de partenaires en Afrique francophone

L'agence de presse et radio internationale Sputnik a signé un protocole d'accord avec la Direction générale des publications de la presse burundaise. 19.11.2021, Sputnik France

Le document a été signé par Vassili Pouchkov, directeur de la coopération internationale de Sputnik, et Nathan Ntahondi, directeur général des publications de la presse burundaise, lors d'une cérémonie en ligne.Conformément au mémorandum, les parties prévoient, en premier lieu, d'échanger des contenus en français, ainsi que de mettre en œuvre des projets visant à aider à une couverture médiatique objective et professionnelle des événements dans les domaines culturel, économique, éducatif et politique des deux pays.Il s'agit du quatrième document que l'agence signe avec les pays d'Afrique francophone.Sputnik est une agence d’information et radio qui fait partie du groupe de médias russes Rossiya Segodnya. Sputnik propose des sites Web en 32 langues, la radiodiffusion analogique et numérique dans plus de 90 villes à travers le monde, et des fils d’actualité en anglais, arabe, espagnol, chinois et farsi. L’audience des ressources d’information de Sputnik s’élève à environ 50 millions de visiteurs par mois, le nombre total d’abonnés sur les réseaux sociaux dépasse 26 millions. Le siège social de Sputnik se trouve à Moscou.

