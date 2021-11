https://fr.sputniknews.com/20211119/thailande-plus-de-44000-arrivees-touristiques-depuis-le-1er-novembre-1053166936.html

Thaïlande: plus de 44.000 arrivées touristiques depuis le 1er novembre

Bangkok, 19/11/2021 (MAP), Un total de 44.774 touristes étrangers ont visité la Thaïlande depuis la réouverture du pays au tourisme international le 1er... 19.11.2021, Sputnik France

Bangkok, 19/11/2021 (MAP), Un total de 44.774 touristes étrangers ont visité la Thaïlande depuis la réouverture du pays au tourisme international le 1er novembre.Selon le porte-parole du gouvernement, Thanakorn Wangboonkongchana, cette tendance devrait se poursuivre car de plus en plus de compagnies aériennes du Moyen-Orient et d'Europe demandent des créneaux pour atterrir dans le pays.Depuis le 1er novembre, 18 compagnies aériennes supplémentaires ont repris leurs vols au départ et à destination de l'aéroport de Suvarnabhumi de Bangkok, ce qui porte à 2.008 le nombre total de vols desservant la principale plate-forme aérienne de Bangkok, a-t-il dit.Seuls 52 visiteurs étrangers ont été testés positifs au Covid-19 à leur arrivée, soit environ 0,12 % de l'ensemble des visiteurs, a-t-il précisé.Les autorités thaïlandaises ont donné leur feu vert aux touristes vaccinés provenant de plus de 60 pays, à "faible risque", et qui pourront désormais séjourner dans le pays asiatique sans effectuer de quarantaine.Le tourisme représente près d'un cinquième de l'économie et l'impact de la pandémie s'est répercuté sur divers secteurs, de la restauration aux transports.Le retour des touristes sera progressif et les autorités tablent sur 10 à 15 millions de visiteurs l'année prochaine, encore loin du record de 2019 avec près de 40 millions de visiteurs.

thaïlande

