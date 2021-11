https://fr.sputniknews.com/20211119/totalenergies-pas-dachat-dactifs-renouvelables-existants-pour-cause-de-bulle-1053167328.html

TotalEnergies: pas d'achat d'actifs renouvelables existants pour cause de bulle

TotalEnergies: pas d'achat d'actifs renouvelables existants pour cause de bulle

TotalEnergies ne procède pas à des acquisitions de grands producteurs d'énergies renouvelables en raison de leurs valorisations excessives, a déclaré jeudi son... 19.11.2021, Sputnik France

2021-11-19T10:30+0100

2021-11-19T10:30+0100

2021-11-19T10:30+0100

france

total

patrick pouyanné

engie (ex-gdf suez)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/101440/05/1014400592_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_065b6755d406636da8be1997180a849f.jpg

Interrogé sur un éventuel intérêt pour Engie, Patrick Pouyanné a dit lors d'une interview organisée à l'occasion de la conférence "Investir day" : "Je ne suis pas sûr que ce soit un gros producteur d'énergies renouvelables puisque, en termes d'éolien et de solaire, nous sommes aussi (gros et) peut-être même un peu plus gros."Patrick Pouyanné a en outre répété que TotalEnergies pouvait cependant s'intéresser à des développeurs de projets renouvelables ne disposant pas d'actifs déjà construits.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

total, patrick pouyanné, engie (ex-gdf suez)