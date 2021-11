https://fr.sputniknews.com/20211120/ca-ressort-dans-ma-creation-le-renomme-choregraphe-francais-preljocaj-sur-ses-racines-balkaniques-1053512482.html

"Ça ressort dans ma création": le renommé chorégraphe français Preljocaj sur ses racines balkaniques

"Ça ressort dans ma création": le renommé chorégraphe français Preljocaj sur ses racines balkaniques

Ayant des racines balkaniques et une carrière internationale, le célèbre chorégraphe Angelin Preljocaj voit le multiculturalisme couler dans ses veines, ce qui... 20.11.2021, Sputnik France

Si on le connaît en tant que chorégraphe de renom, Angelin Preljocaj est issu d’une famille de migrants politiques albanais. Arrivé à Saint-Pétersbourg et Moscou pour offrir au public russe une nouvelle version du légendaire Lac des cygnes, il revient pour Sputnik sur ses racines.Né et ayant grandi près de Paris, il s’est fait un nom dans le monde de la danse contemporaine française mais n’a jamais perdu le lien avec ses racines. Alors qu’à l’école il parlait la langue de Voltaire, à la maison "on entendait certaines musiques, il y avait certaines traditions" et "on parlait une autre langue", précise-t-il.Pas étonnant que cette particularité ressorte toujours dans ses créations, au niveau des collaborations internationales ou encore des sujets de ballet traités. Rendant hommage au célèbre entrepreneur Sergueï Diaghilev, créateur de la compagnie des Ballets russes au début du XXe siècle, Angelin Preljocaj avait par exemple mis en scène "Les Noces" et "Le Sacre du Printemps", sur une musique d'Igor Stravinsky."Se poser les bonnes questions"Sachant que le sujet des migrations ne lui est pas étranger, l’artiste a porté un regard critique sur l’actualité et estime qu’il faut déployer plus d’efforts pour intégrer les étrangers:Face aux processus de migration, "il faut peut-être se poser les bonnes questions", poursuit le chorégraphe. Il lance une pique à l’encontre des États riches, estimant qu’"on exploite les pays pauvres, que ce soit avec des exploitations pétrolifères ou de mines de nickel".À cet égard, il faut "essayer d’aider les pays les plus pauvres, mais d’une façon réelle et massive, et pas comme on le fait actuellement", en plus d’"accueillir les gens qui sont en danger réel, de mort ou d’emprisonnement".

