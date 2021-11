https://fr.sputniknews.com/20211120/castex-presente-un-plan-de-2-mds-pour-le-tourisme-1053521449.html

Castex présente un plan de deux mds EUR pour le tourisme

Castex présente un plan de deux mds EUR pour le tourisme

Le Premier ministre Jean Castex a présenté samedi un plan pour le secteur du tourisme d'un montant avoisinant deux milliards d'euros pour surmonter les effets... 20.11.2021, Sputnik France

2021-11-20T19:54+0100

2021-11-20T19:54+0100

2021-11-20T19:59+0100

france

france

tourisme

financement

plan d'aide

pandémie

jean castex

crise sanitaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0f/1045604266_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_82f240b5270e6cf3b2e1d09ea172fdee.jpg

La France, qui a déjà mobilisé 38 milliards d'euros durant la crise pour le secteur à travers des prêts garantis par l'État ou encore le dispositif d'activité partielle, entend renforcer ses mesures de soutien "pour accompagner la montée en qualité du secteur", a déclaré le Premier ministre en déplacement à Amboise, dans l'Indre-et-Loire.Dans le détail, le plan Destination France comprend 1,3 milliard d'euros de prêt de long terme par le biais de la Banque des territoires et de la Banque publique d'investissement.Le dispositif de prêt sans garanti destiné aux TPE-PMI et ETI de l'activité touristique sera doté d'un volume de prêts supplémentaires de 750 millions d'ici 2023 "pour permettre aux collectivités de bénéficier de financement de très long terme dédié aux infrastructures, à l'immobilier de tourisme, loisirs et culture", a-t-il poursuivi.Pour compléter l'offre traditionnelle du secteur bancaire, le gouvernement va doter de 500 millions d'euros le prêt relance tourisme de la Banque des territoires.Ce plan sur 10 ans inclut par ailleurs plusieurs centaines de millions d'euros d'aides dédiés aux entreprises du tourisme parmi lesquelles les agences de voyages (165 millions d'euros) et les professionnels de l'événementiel (100 millions d'euros).Le Premier ministre a rappelé que le secteur touristique en France pesait avant la crise sanitaire pour 8% du PIB avec environ deux millions d'emplois directs et indirects.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

france, tourisme, financement, plan d'aide, pandémie, jean castex, crise sanitaire