https://fr.sputniknews.com/20211120/en-direct-noustoutes-marchent-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles-a-paris--1053516948.html

En direct: #NousToutes marchent contre les violences sexistes et sexuelles à Paris

En direct: #NousToutes marchent contre les violences sexistes et sexuelles à Paris

À l’appel du collectif Nous toutes, une marche est prévue ce samedi 20 novembre dans la capitale dans l’objectif de protester contre les violences faites aux... 20.11.2021, Sputnik France

2021-11-20T14:07+0100

2021-11-20T14:07+0100

2021-11-20T14:33+0100

france

france

violences

féminisme

femmes

droits des femmes

organisation féministe

féminicide

violence domestique

violences conjugales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1052644267_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_e1856240ef1d53c7bff145da01bf7a86.jpg

"Je manifeste pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles". Tel est le slogan du collectif féministe Nous toutes qui appelle à marcher pour protester contre la maltraitance des femmes. Le cortège parisien devrait démarrer place de la République à 14h00 ce samedi.D’importants rassemblements s’organisent également dans une cinquantaine de villes françaises telles que Rennes, Lille, Lyon, Bordeaux et Toulouse.Des chiffres qui éveillent la colère des manifestantes: environ 220.000 femmes sont victimes de violences chaque année et 94.000 sont victimes de viol. Depuis le début de l’année, 101 ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, fustige Nous toutes.Le 25 novembre sera une date solennelle pour les défenseurs des droits des femmes. Un lieu d’hommage aux femmes victimes de violences sera inauguré dans le XIIIe arrondissement, rue Berbier-du-Mets, conformément à la décision du Conseil de Paris datant du 1er juin 2021.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

france, violences, féminisme, femmes, droits des femmes, organisation féministe, féminicide, violence domestique, violences conjugales