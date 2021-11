"La Croisée des chemins s’achève": à Londres, Zemmour annonce que la suite de l’histoire commence

https://fr.sputniknews.com/20211120/la-croisee-des-chemins-sacheve-a-londres-zemmour-annonce-que-la-suite-de-lhistoire-commence-1053517237.html

En déplacement à Londres où il se serait rendu à la recherche de financements et où il n’a pas été accueilli à bras ouvert, Éric Zemmour a fait un pas de plus... 20.11.2021, Sputnik France

Après deux mois de percée fulgurante, Éric Zemmour a vécu une semaine difficile.Dans leurs dernières enquêtes, les instituts de sondage Odoxa, Elabe, Harris Interactive et OpinionWay ont enregistré une baisse d’un à deux points des intentions de vote en sa faveur et une plus forte pression de ses adversaires politiques.Le parquet de Paris a requis le 17 novembre 10.000 euros d’amende contre lui après ses propos tenus en septembre 2020 sur les mineurs isolés "voleurs, […] assassins, […] violeurs".Une réunion à la Royal Institution déprogramméeÀ deux jours d’une réunion publique à Londres avec les Français de l’étranger dans la salle de la prestigieuse Royal Institution, la réservation a été annulée. Le polémiste a été déclaré persona non grata par le maire, Sadiq Khan.M.Khan faisant écho à son homologue de Genève qui avait annoncé qu’il ne mettrait aucune salle à disposition d’Éric Zemmour dans sa ville où ce dernier se proposait d'aller la semaine prochaine.Depuis l’Eurostar le conduisant à Londres, le polémiste a toutefois adressé un message à Sadiq Khan en publiant une photo sur laquelle il est tout sourire.Sadiq Khan, "l’idole d’Anne Hidalgo"La rencontre avec les expatriés français, bien que tenue dans une salle de conférence plus modeste en périphérie de la capitale britannique, a réuni quelque 400 personnes et lui a permis de se moquer de l’édile.Et de poursuivre en provoquant des éclats de rire: "Tout s’explique quand on sait qu’il est l’idole d’Anne Hidalgo. La femme qui saccage Paris et l’homme qui saccage Londres… Ces deux-là sont faits pour se marier.""La suite de l’histoire commence"La cerise sur le gâteau est son tweet annonçant un grand meeting le 5 décembre prochain au Zénith de Paris où "la croisée des chemins s’achève" et où une nouvelle histoire commencera."Venez l’écrire avec moi", invite M.Zemmour.

