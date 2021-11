https://fr.sputniknews.com/20211120/la-diplomatie-russe-met-en-avant-des-progres-dans-les-relations-entre-la-russie-et-les-usa-1053523082.html

La diplomatie russe met en avant des progrès dans les relations entre la Russie et les USA

La diplomatie russe met en avant des progrès dans les relations entre la Russie et les USA

En parlant de plusieurs problèmes internationaux sur Radio Rossii, la porte-parole de la diplomatie russe s’est penchée sur les relations russo-américaines... 20.11.2021, Sputnik France

2021-11-20T21:40+0100

2021-11-20T21:40+0100

2021-11-20T21:48+0100

international

russie

états-unis

sécurité

cybersécurité

coopération

relations bilatérales

vladimir poutine

sergueï lavrov

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/14/1053523250_0:0:3152:1773_1920x0_80_0_0_ab576cdad9a34dee5e90a5b4775de3fa.jpg

De nombreuses difficultés persistent dans les relations entre la Russie et les États-Unis, mais les négociations se poursuivent, tout d’abord dans le domaine de la stabilité stratégique, et on note des moments positifs, a annoncé ce samedi 20 novembre sur Radio Rossii la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.Parmi les problèmes qui compliquent toujours les liens russo-américains, elle a pointé celui des visas, "provoqué par les partenaires américains".Quant aux progrès, selon Maria Zakharova, un projet de résolution conjoint des États-Unis et de la Russie visant à la création d’un groupe de travail unique sur ces questions de cyberespace et de technologies de l’information et des communications (TIC) "dans le contexte de la sécurité internationale", adopté par l’Assemblée générale de l’Onu, représente une des réussites.Et d’ajouter qu’il y a encore quelques mois, sur fond d’accusations américaines de cyberattaques effectuées par des hackers russes, personne dans le monde n’aurait pu croire qu’un tel document onusien serait proposé par Moscou et Washington.Le 3 novembre, la Première Commission de l’Assemblée générale de l’Onu, chargée des questions de désarmement et de sécurité internationale, a adopté sans vote le projet de résolution américano-russe sur les progrès de l’informatique et des télécommunications dans le contexte de la sécurité internationale visant à favoriser le comportement responsable des États dans l’utilisation du numérique.Relance du dialogue diplomatiqueMalgré des "excès" et des "moments schizophréniques" dans certaines déclarations de la Maison-Blanche vis-à-vis de la Russie, dont a parlé le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov en avril dernier, la présidence de Joe Biden est marquée par une reprise de contacts officiels entre Washington et Moscou.Au niveau diplomatique, il s’agit de la rencontre du ministre russe des Affaires étrangères Lavrov avec son homologue américain Blinken en mai dernier. Cet entretien, qui a été organisé en marge du Conseil de l'Arctique en Islande, a été qualifié par les deux parties de "constructif", "respectueux" et "honnête". Ces discussions ont d’ailleurs jeté des bases pour le futur sommet des chefs d’État russe et américain, tenu à Genève le 16 juin 2021.Un autre événement important pour le dialogue entre la Russie et les États-Unis s’est produit du 11 au 13 octobre dernier, quand la sous-secrétaire d’État pour les Affaires politiques, Victoria Nuland, s’est rendue à Moscou. Lors de ce déplacement, Mme Nuland a rencontré plusieurs hauts fonctionnaires russes, dont le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Riabkov, celui de la Défense Alexandre Fomine, l’adjoint au chef de l’administration de Poutine Dmitri Kozak et le conseiller du Président pour la coopération internationale Youri Ouchakov. Les parties ont discuté de l’état et des perspectives des relations russo-américaines, notamment une éventuelle annulation de toutes les restrictions mutuelles relatives aux activités des diplomates des deux pays, le règlement de la crise ukrainienne, le bilan du sommet Poutine-Biden à Genève et de futurs contacts au niveau des chefs d’État. À noter également que, selon la diplomatie russe, cette venue de la haute responsable américaine a été organisée à l’initiative des États-Unis et a été rendue possible suite à la levée d’une portion des sanctions réciproques qui, côté russe, touchaient personnellement Victoria Nuland.

russie

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

russie, états-unis, sécurité, cybersécurité, coopération, relations bilatérales, vladimir poutine, sergueï lavrov, joe biden, maria zakharova, antony blinken, victoria nuland, international