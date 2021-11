Le Canada autorise l'entrée des voyageurs complétement vaccinés avec Sinopharm, Sinovac et Covaxin

https://fr.sputniknews.com/20211120/le-canada-autorise-lentree-des-voyageurs-completement-vaccines-avec-sinopharm-sinovac-et-covaxin-1053519497.html

Le gouvernement canadien a annoncé avoir décidé d'autoriser l'entrée des voyageurs complétement vaccinés avec Sinopharm, Sinovac et Covaxin à partir du 30... 20.11.2021, Sputnik France

La même source fait savoir qu'"à partir du 30 novembre, les personnes quittant le Canada par voie terrestre ou aérienne pour moins de 72 heures ne seront plus tenues de fournir la preuve d'un test moléculaire négatif pour rentrer dans le pays".Ce changement s'applique uniquement aux Canadiens, aux résidents permanents et aux personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens, ainsi qu'aux enfants de moins de douze ans qui les accompagnent et aux personnes présentant des contre-indications médicales à la vaccination.A ce jour, seul les voyageurs vaccinés avec Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson sont autorisés à accéder au territoire canadien.

