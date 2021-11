https://fr.sputniknews.com/20211120/le-president-du-senat-polonais-vise-par-un-colis-avec-des-explosifs-1053522209.html

Le président du Sénat polonais visé par un colis avec des explosifs

Le président du Sénat polonais visé par un colis avec des explosifs

Le président du Sénat polonais Tomasz Grodzki a annoncé que le service de sécurité avait intercepté un colis avec de la matière explosive qui lui était... 20.11.2021, Sputnik France

2021-11-20T20:46+0100

2021-11-20T20:46+0100

2021-11-20T20:58+0100

europe

pologne

donald tusk

plate-forme civique

pis (droit et justice)

colis piégé

europe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/101741/98/1017419848_0:122:3192:1918_1920x0_80_0_0_31a0a6dce0cc64aab94bffa6d8245ee2.jpg

Un colis contenant des explosifs ainsi qu’une note avec des menaces a été expédié au Sénat polonais au nom de son président, Tomasz Grodzki, lequel a annoncé la nouvelle sur sa page Twitter.Le service de presse du Sénat a précisé que le colis était en train de passer une procédure de sécurité de routine après avoir été acheminé au parlement. Lors de la vérification, il s’est avéré que le colis contenait "des menaces à l’égard du président du Sénat de Pologne et une substance inconnue".Le colis a été remis à l’Office de la protection de l’État (SOP) dont les spécialistes ont établi qu’il s’agissait bien d’une matière explosive. Une enquête a été ouverte par la police.Chef de file de l’oppositionTomasz Grodzki est une des principales figures du plus grand parti d’opposition polonais, Plate-forme civique (PO), dirigé par Donald Tusk, ancien Premier ministre du pays et ancien président du Conseil européen.Ces dernières semaines, de nombreuses manifestations ont été organisées en Pologne à l’appel notamment de M.Tusk en faveur du principe de primauté du droit européen remis en cause par le parti Droit et Justice (PiS), au pouvoir depuis 2015.En dépit de ses différends avec Bruxelles, la Pologne reçoit toujours la dotation financière européenne la plus importante (78 milliards d’euros sur six ans). Le pays détient également le record absolu des subventions européennes, avec 141 milliards d’euros net cumulés depuis 2004.

pologne

europe

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

pologne, donald tusk, plate-forme civique, pis (droit et justice), colis piégé, europe