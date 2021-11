https://fr.sputniknews.com/20211120/le-procureur-de-la-cpi-suspend-son-enquete-sur-la-lutte-anti-drogue-aux-philippines-1053520097.html

Le procureur de la CPI suspend son enquête sur la lutte anti-drogue aux Philippines

En septembre, les juges de la CPI avaient autorisé une enquête sur la lutte anti-drogue au cours de laquelle des milliers de personnes suspectées de trafic de drogue ont trouvé la mort.Les activistes disent que nombre d'entre elles ont été exécutées par les autorités avec le soutien tacite du Président philippin, Rodrigo Duterte.Les autorités philippines soutiennent que ces personnes ont été abattues en état de légitime défense et que la CPI n'a aucun droit de mener une enquête.Selon les documents, Karim Khan a écrit que Manille avait déposé une demande de report le 10 novembre. Les gouvernements peuvent demander à la CPI de différer une affaire s'ils mènent leurs propres enquêtes et poursuites sur les mêmes faits."Nous saluons le discernement du nouveau procureur de la CPI qui a jugé bon de jeter un regard neuf sur cette affaire, et nous sommes convaincus que celle-ci sera résolue en faveur de la disculpation de notre gouvernement et de la reconnaissance du dynamisme de notre système judiciaire", a déclaré samedi Karlo Nograles, porte-parole par intérim de Rodrigo Duterte, dans un communiqué.Le gouvernement philippin a affirmé plusieurs fois qu'il ne coopérerait pas avec la CPI. Rodrigo Duterte a retiré les Philippines de la CPI mais la Cour est compétente pour enquêter sur les crimes commis lorsque Manille faisait encore partie de ses membres et jusqu'en 2019.

