L'Iran annonce la saisie d'un bateau de contrebandiers dans le Golfe

Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont annoncé samedi avoir arraisonné dans le Golfe un bateau étranger qui... 20.11.2021, Sputnik France

"Grâce à nos services de renseignements et lors d'une opération coordonnée, notre marine a saisi un bâtiment étranger avec 11 membres d'équipage dans nos eaux territoriales", a indiqué le colonel des Gardiens de la Révolution, Ahmad Hajian, cité par Iribnews, le site internet de la télévision d'État.Il n'a précisé ni la date de l'arraisonnement, ni le pavillon du navire et la nationalité de l'équipage. Cette saisie survient après une série d'attaques contre des navires commerciaux dans les eaux maritimes du Golfe, d'où provient et transite une grande partie du pétrole mondial. Le 10 novembre, les Gardiens de la Révolution iraniens avaient annoncé la libération d'un pétrolier battant pavillon vietnamien qu'ils avaient saisi en octobre en mer d'Oman.

