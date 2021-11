https://fr.sputniknews.com/20211120/pour-cette-ancienne-secretaire-detat-sarkozy-le-racisme-est-partout-en-france-1053514987.html

Pour cette ancienne secrétaire d’État Sarkozy, le racisme "est partout" en France

Pour cette ancienne secrétaire d’État Sarkozy, le racisme "est partout" en France

Ayant déménagé depuis trois ans aux États-Unis, Rama Yade, ancienne membre du gouvernement sous Sarkozy, a estimé dans un entretien avec L’Express que Black... 20.11.2021, Sputnik France

Si de l’avis de certains l’idéologie "woke" et la "cancel culture" menacent la civilisation française, Rama Yade, ancienne secrétaire d'État de Sarkozy, estime qu'il s’agit de tendances positives.Alors qu’elle vit depuis trois ans à Washington, elle juge dans une interview accordée à L’Express qu'il n'y a rien de plus républicain que les mouvements MeToo et Black Lives Matter. Ce dernier est "salutaire car il a rappelé, pour la déplorer, la persistance des catégorisations raciales aux États-Unis". Pour cette raison, "il faut des Black studies dans les universités françaises" afin que les intellectuels, professeurs, chercheurs "puissent développer une réflexion bien française sur ces thématiques-là".Elle définit ensuite le wokisme comme "un noble combat, de justice et de revendication d'égalité dont devrait s'enorgueillir la patrie des droits de l'Homme" car des penseurs français comme Lacan et Foucault ont inspiré ce mouvement.Problème de racismeCe combat est d’autant plus pertinent pour l’Hexagone, poursuit Mme Yade, que le racisme y "est partout" et même si les gens se disent contre, "les élites sont quasiment toutes blanches". Elle rappelle que la France a été esclavagiste comme les États-Unis et "a réécrit son passé pour nier ce qu'elle a été". C’est pour cela qu’il faut "la vraie Histoire".Repenser l’Histoire?Mme Yade n’est pas la première qui appelle à repenser l’Histoire française. En juin 2020 dans le sillage des manifestations américaines antiracistes, Jean-Marc Ayrault, président de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, avait demandé de rebaptiser la salle Colbert à l'Assemblée nationale.Cependant de l’avis de Michel Onfray le phénomène de "cancel culture" consiste à "faire du passé table rase" ce qui revient à détruire le génie national. Le phénomène est d’autant plus absurde qu’il menace la base de la culture européenne.

