Pour Zemmour, voter Le Pen c’est "voter pour Macron"

Éric Zemmour et Marine Le Pen se sont échangés des piques par médias interposés vendredi 19 novembre. Si l’essayiste lui a reproché d'avoir été "lamentable"... 20.11.2021, Sputnik France

La bataille verbale entre la candidate du RN et le polémiste continue sans trêve. Dernier épisode en date, Éric Zemmour s’en est violemment pris à Marine Le Pen dans une interview publiée vendredi 19 novembre par le quotidien britannique Telegraph. Il a notamment déclaré qu’en 2017, elle avait été humiliée dans les débats télévisés contre Macron.D’après lui, elle était "lamentable" et "nous a tous humiliés". Voter Le Pen cette fois, poursuit-il, c'est "voter pour Macron". En revanche, il pourrait faire bien mieux s'il en avait l'occasion.Le candidat putatif a également confirmé vendredi sur Twitter qu'il tiendrait le 5 décembre une réunion publique au Zénith de Paris qui pourrait, selon son entourage cité par l’AFP, être le premier meeting d'une campagne pour la présidentielle."Un candidat de l’élite"La candidate du Rassemblement national qui a creusé selon le dernier sondage l’écart avec Éric Zemmour a exclu le même jour auprès de la Province toute possibilité de "rapprochement" avant le premier tour.L'ancienne présidente du RN a en outre qualifié le programme économique de son rival de "très brutal".Débat ratéÀ en croire les journalistes Charles Sapin et François-Xavier Bourmaud, les auteurs du livre intitulé "Macron-Le Pen: le tango des fossoyeurs" paru le 2 septembre 2021 aux éditions L'Archipel, après son échange avec Emmanuel Macron, Marine Le Pen aurait envoyé un SMS à Florian Philippot, numéro 2 du Front national à l'époque. "J'ai tout foutu en l'air", aurait-elle écrit, avant de conclure: "Je suis vraiment désolée."De son côté, le journaliste Étienne Girard, auteur de la biographie non autorisée d’Éric Zemmour, "Le Radicalisé", a raconté sur France 5 le 27 octobre qu’une mauvaise performance de Marine Le Pen lors du débat "a déverrouillé quelque chose"dans le polémiste. "Il s'est dit: 'Décidément, ils sont vraiment trop nuls, il n'y a que moi qui peux faire le job", a ajouté M. Girard.

