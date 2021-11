https://fr.sputniknews.com/20211120/rencontre-entre-armenie-et-azerbaidjan-le-15-decembre-a-bruxelles-1053517627.html

Rencontre entre Arménie et Azerbaïdjan le 15 décembre à Bruxelles

Les dirigeants d'Arménie et d'Azerbaïdjan se rencontreront à la mi-décembre à Bruxelles dans le but d'apaiser les tensions suscitées par plusieurs accrochages... 20.11.2021, Sputnik France

2021-11-20T14:43+0100

2021-11-20T14:43+0100

2021-11-20T14:43+0100

international

azerbaïdjan

haut-karabakh

"Les dirigeants sont convenus de se rencontrer à Bruxelles pour discuter de la situation régionale et des moyens de surmonter les tensions afin de parvenir à la prospérité et la stabilité dans le Caucase du Sud, que soutient l'UE", a déclaré un porte-parole du président du Conseil européen Charles Michel dans un communiqué.La rencontre aura lieu à l'occasion du sommet du Partenariat oriental du 15 décembre.Charles Michel s'est entretenu vendredi avec le président azerbaïdjanais, Ilham Aliev, et le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian.Bruxelles a exhorté mercredi les deux anciennes républiques soviétiques à respecter un cessez-le-feu annoncé la veille après la mort de plusieurs soldats des deux camps dans des accrochages frontaliers.Les tensions restent vives entre les deux pays depuis la guerre de 44 jours qui les a opposés à l'automne 2020 à propos de l'enclave disputée du Haut-Karabakh, a fait au moins 6.500 morts et s'est soldée par la victoire de l'Azerbaïdjan.

