Une flotte de pétroliers russes en route vers les États-Unis à cause de la crise du carburant

Une flotte de pétroliers russes en route vers les États-Unis à cause de la crise du carburant

La flotte de pétroliers chargés de diesel russe qui se dirige vers la côte Est des États-Unis pourrait aider à réduire les prix de détail les plus élevés du... 20.11.2021, Sputnik France

Quatre pétroliers transportant deux millions de barils de diesel russe devraient arriver la semaine prochaine dans les ports américains de New York et de New Haven, Connecticut, selon les données de l'agence de suivi des cargaisons énergétiques Vortexa, citées par Bloomberg.Cette livraison de diesel russe serait la plus importante depuis 2018."Il est très rare que nous voyions des volumes aussi importants arriver sur la côte Est."Les prix du diesel y ont atteint leur plus haut niveau depuis 2014, les stocks de distillat dans la région ayant baissé d'environ un tiers par rapport aux niveaux du début de l'année.Une consommation au plus haut depuis 2018La demande de diesel aux États-Unis se maintient également et la consommation devrait atteindre l'année prochaine son plus haut niveau depuis 2018, notamment en raison de sa consommation par les camionneurs qui continuent de travailler pour éliminer l'arriéré de livraisons accumulé pendant la pandémie.Le diesel russe arrivera à un moment où l'approvisionnement en carburant des raffineries est notablement diminué. La plupart des importations dans la région proviennent du Canada. La raffinerie canadienne de St. John d'Irving Oil Ltd., un fournisseur traditionnel de carburants de la côte Est, redémarre seulement après avoir subi des travaux planifiés depuis fin septembre.

