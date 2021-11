https://fr.sputniknews.com/20211121/apres-quelques-jours-dinterruption-les-exportations-denergie-bielorusse-vers-lukraine-reprennent-1053532305.html

Après quelques jours d’interruption, les exportations d’énergie biélorusse vers l’Ukraine reprennent

Après quelques jours d’interruption, les exportations d’énergie biélorusse vers l’Ukraine reprennent

La Biélorussie exporte de nouveau son électricité vers l’Ukraine conformément au contrat signé pour novembre, selon le ministère de l’Énergie biélorusse... 21.11.2021, Sputnik France

2021-11-21T19:02+0100

2021-11-21T19:02+0100

2021-11-21T19:02+0100

économie

ukraine

biélorussie

importations

énergie

livraisons

exportations

électricité

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/1053532259_0:255:2732:1792_1920x0_80_0_0_e6dfb7f3a9e7c00fde8f46c4507c30bb.jpg

Interrompues le 18 novembre, les fournitures d’électricité biélorusse vers l’Ukraine ont repris, a annoncé ce dimanche 21 novembre le ministère de l’Énergie de la Biélorussie.Une reprise également confirmée par la partie ukrainienne.Commentant la cessation depuis le 18 novembre des exportations d’énergie vers son voisin du sud, les autorités biélorusses ont indiqué que les fournitures futures seront assurées "en fonction des capacités techniques" de production.Suite à la demande de Kiev, la Biélorussie avait le 6 novembre repris ses livraisons d'énergie vers l’Ukraine dans le volume de 5MW par an.En mai 2021, l’Ukraine avait pris la décision d’interdire les importations d’énergie en provenance de Russie et de Biélorussie qui l’empêcheraient d’atteindre ses objectifs stratégiques en approvisionnement électrique.Une interdiction restée en vigueur jusqu’à début novembre quand, confronté à un manque de réserves en charbon, Kiev a rétropédalé, s’adressant à Minsk pour combler son déficit d’électricité au niveau national.Nouvel importateur ukrainienC’est la compagnie ukrainienne TET Group LLC qui a remporté l’appel d’offres sur l’importation d’électricité biélorusse, devançant de grands opérateurs énergétiques du pays comme Energoatom (agence de l’énergie nucléaire de l’Ukraine) et ERU Trading.Le fait que TET Group LLC ait été choisi par le gouvernement ukrainien comme importateur a surpris le directeur du comité d’énergie de la Rada (Conseil suprême) d’Ukraine, Andriy Gerus.Sur sa chaîne Telegram, M.Gerus souligne que TET Group LLC n’a commencé ses activités qu’en octobre 2021 et se trouve déjà sous la surveillance des autorités ukrainiennes pour "manipulations sur le marché de l’énergie pour des centaines de millions de hryvnias [monnaie nationale, ndlr]".

ukraine

biélorussie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

ukraine, biélorussie, importations, énergie, livraisons, exportations, électricité