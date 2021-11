https://fr.sputniknews.com/20211121/coree-du-sud-un-nuage-de-particules-recouvre-une-grande-partie-du-pays-1053530941.html

Corée du Sud: un nuage de particules recouvre une grande partie du pays

Corée du Sud: un nuage de particules recouvre une grande partie du pays

Les autorités sud-coréennes ont imposé dimanche des mesures de réduction de pollution d'urgence pour la grande région de Séoul et d'autres régions

Ces mesures comprennent notamment une diminution des opérations des centrales électriques au charbon. Elles seront appliquées aux organismes publics et aux chantiers des régions sous alerte.A 22h, la densité des poussières ultrafines a atteint le niveau "très mauvais" pour Séoul, et plusieurs autres provinces, ont relevé des données de l'institut Korea Environment Corp. D'autres parties du pays ont enregistré un niveau "mauvais".La pollution de l'air par les micro-poussières devrait rester élevée dans les régions du centre, du nord-est et du sud-ouest jusqu'à dimanche après-midi, a indiqué l'institut, avant qu'elle ne commence à s'atténuer avec la pluie et les vents forts attendus dimanche soir.

