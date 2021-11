https://fr.sputniknews.com/20211121/inondations-dans-le-ouest-du-canada-quatre-personnes-tuees-1053530701.html

Inondations dans le ouest du Canada: quatre personnes tuées

Quatre personnes ont été tuées et une autre est toujours portée disparue dans les inondations qui se sont abattues sur l'ouest du Canada, ont annoncé samedi... 21.11.2021, Sputnik France

La police fédérale a confirmé samedi que trois hommes, portés disparus depuis lundi, ont été retrouvés sans vie près du Lac Duffy.Les pluies torrentielles qui ont frappé le sud-ouest de la province de Colombie-Britannique dimanche et lundi derniers ont provoqué des glissements de terrain et des inondations, qui ont détruit routes et infrastructures. L'oléoduc Trans Mountain, crucial pour l'industrie pétrolière d'Alberta, a notamment été temporairement fermé.Ces trois morts portent à quatre les décès de ces inondations. Le corps inanimé d'une femme avait en effet été retrouvé dès lundi près d'une coulée de boue ayant emporté une large section d'une autoroute.

