La Russie va accueillir le Championnat d'Europe féminin de handball en 2026

La Russie a été choisie comme organisateur du Championnat d'Europe féminin de handball en 2026, fait savoir ce samedi 20 novembre un communiqué de la Fédération européenne de handball (EHF).La Fédération souligne que la Russie est l’une des "plus grandes puissances du handball féminin", précisant que les jeux de cet Euro devraient se dérouler du 3 au 20 décembre 2026 sur trois sites sportifs à Moscou et Saint-Pétersbourg, les deux plus grandes villes russes.La décision a été prise au cours du 14e Congrès extraordinaire de l’EHF qui se tient ce 20 novembre à Vienne, en Autriche.Outre la Russie, l’EHF a approuvé trois autres candidatures au championnat européen masculin en 2026 et des compétitions en 2028.Du 15 janvier au 1er février 2026, les équipes masculines d'Europe de handball vont choisir la meilleure dans trois États scandinaves: le Danemark, la Suède et la Norvège. Ces mêmes pays vont accueillir le Championnat féminin fin 2028. Le droit d’organiser les principales compétitions de handball masculin sur le Vieux Continent a été attribué au Portugal, à l’Espagne et la Suisse.France, double championne olympiqueLes équipes françaises de handball sont bien connues dans le monde et remportent régulièrement des titres des trois compétitions internationales majeures dans ce sport: les Jeux olympiques d'été, le Championnat du monde et le Championnat d'Europe.Trois fois championne olympique, six fois championne du monde et trois fois championne d'Europe, l’équipe masculine est considérée comme la sélection de handball la plus titrée de tous les temps. Les joueurs français ont gagné leur dernier titre mondial en 2017 et celui d’Europe en 2014.Dirigées par le même entraîneur, Olivier Krumbholz, et un peu moins titrées que les handballeurs français, "les Bleues" ont cependant remporté toutes les compétitions internationales principales de handball. Parallèlement aux hommes, les handballeuses de l’Hexagone sont devenues les meilleures au Championnat du monde en 2017 et, un an plus tard en 2018, ont célébré également leur victoire au niveau européen.Aux Jeux olympiques d’été 2020, qui, à cause de la pandémie de Covid-19, se sont tenus en juillet-août 2021 à Tokyo, les équipes françaises de handball se sont affirmées comme meilleures de la planète pour rentrer en France avec deux médailles d’or olympiques.

