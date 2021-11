https://fr.sputniknews.com/20211121/le-patron-de-ludi-sur-zemmour-en-direct-si-pasqua-etait-la-tu-prendrais-une-balle-dans-la-tete-1053528895.html

Le patron de l’UDI sur Zemmour, en direct: "Si Pasqua était là, tu prendrais une balle dans la tête"

Le patron de l’UDI sur Zemmour, en direct: "Si Pasqua était là, tu prendrais une balle dans la tête"

En direct sur Franceinfo, le président de l’UDI Jean-Christophe Lagarde a jugé qu’Éric Zemmour, se disant gaulliste, "prendrait une balle dans la tête" de la... 21.11.2021, Sputnik France

2021-11-21T17:33+0100

2021-11-21T17:33+0100

2021-11-21T17:33+0100

france

france

charles de gaulle

jean-christophe lagarde

eric zemmour

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0b/1045333089_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_ac26cb71746d5d20df5a943fd7feaf3a.jpg

Interrogé ce 21 novembre dans le cadre d’une interview politique sur Franceinfo quant aux bons scores d’Éric Zemmour dans les sondages, le président de l’Union des démocrates et indépendants (UDI), et de son groupe au Parlement, Jean-Christophe Lagarde, est sorti de ses gonds. Revenant notamment sur les déclarations du polémiste dans lesquelles il se disait "gaulliste", M.Lagarde a lancé:Après avoir diffusé le morceau où l’on entend Jean-Christophe Lagarde tenir ces propos, Franceinfo a retiré cette publication."Ces propos ne correspondent ni à nos valeurs ni à l’idée que nous nous faisons du débat politique", a indiqué la chaîne.Par ailleurs, tout au long de l’interview, le patron de l’UDI a attaqué à maintes reprises le polémiste qu’il a qualifié de "menteur et imposteur" et a dénoncé son déplacement devant le Bataclan, l’accusant d’être "complice de nos ennemis".Il fait son mea culpaQuelque temps après son passage sur Franceinfo, le député de Seine-Saint-Denis a fait son "mea culpa" via son compte Twitter.Affirmant qu’il "regrette [s]on expression totalement inappropriée à propos de Pasqua et Zemmour ce matin", il s’est lancé dans des explications."Je voulais dire qu’à l’époque une telle imposture de sa part aurait eu une réplique des plus cinglantes. La violence doit toujours être bannie du débat politique", a écrit celui qui au mois de mars a été mis en garde à vue pour détention d’armes à son domicile.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

france, charles de gaulle, jean-christophe lagarde, eric zemmour