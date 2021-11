https://fr.sputniknews.com/20211121/plus-de-240-migrants-secourus-au-large-de-la-manche-1053531056.html

Plus de 240 migrants secourus au large de la Manche

Plus de 240 migrants secourus au large de la Manche

Alors qu'ils tentaient de rejoindre clandestinement les côtes britanniques à bord d’embarcations de fortune en difficulté, 243 migrants ont été secourus en mer... 21.11.2021, Sputnik France

Les migrants ont été secourus et déposés à quai dans les ports de Boulogne-sur-Mer, Dunkerque et Calais, où ils ont été "pris charge par la Police aux frontières (PAF) et le service départemental d'incendie et de secours (SDIS)", a précisé samedi soir la préfecture maritime dans un communiqué.Le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez "a engagé de nombreux moyens maritimes" dont des patrouilleurs, des canots tous-temps et une vedette de sauvetage pour ces opérations de secours, indique le communiqué.Depuis fin 2018, les traversées illégales de la Manche par des migrants cherchant à rejoindre le Royaume-Uni se multiplient malgré les mises en garde répétées des autorités qui soulignent le danger lié à la densité du trafic, aux forts courants et à la basse température de l'eau.Selon les autorités, quelque 15.400 migrants ont tenté la traversée entre le 1er janvier et le 31 août 2021, dont 3.500 ont été "récupérés en difficulté" dans le détroit et ramenés sur les côtes françaises.En 2020, plus de 9500 traversées ou tentatives de traversée de la Manche sur des embarcations de fortune ont été recensées, soit quatre fois plus qu'en 2019.Six personnes y ont trouvé la mort et trois ont disparu, après quatre morts en 2019.Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait annoncé que 26 filières de passeurs avaient été démantelées depuis le début de l'année 2021.

