Plusieurs milliers d’Australiens défilent contre la vaccination

Des milliers de manifestants se sont rassemblés samedi dans plusieurs villes d'Australie pour dénoncer la vaccination obligatoire contre le Covid-19, qui n'est... 21.11.2021, Sputnik France

Selon la police, jusqu'à 10.000 personnes se sont rassemblées à Sydney, alors qu'environ 2.000 autres personnes ont manifesté à Melbourne pour s'opposer au rassemblement anti-vaccination.Près de 85% des Australiens âgés de plus de 16 ans sont entièrement vaccinés et ont retrouvé une vie presque normale.Depuis le début de la pandémie, l'Australie a enregistré plus de 195.000 cas et plus de 1.900 décès liés au virus, sur une population de plus de 25 millions d'habitants.

