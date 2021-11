https://fr.sputniknews.com/20211121/poutine-recoit-une-troisieme-dose-et-veut-participer-aux-essais-dun-vaccin-nasal-1053533302.html

Poutine reçoit une troisième dose et veut participer aux essais d’un vaccin nasal

Le chef du Kremlin a fait son rappel vaccinal avec la préparation unidose Spoutnik Light et s’est déclaré prêt à prendre part aux essais du vaccin nasal... 21.11.2021, Sputnik France

Vladimir Poutine a annoncé ce dimanche 21 novembre avoir reçu une troisième dose de vaccin contre le nouveau coronavirus alors que le pays enregistre ces dernières semaines de 35.000 à 40.000 nouveaux cas de contamination chaque jour.Dans le même temps, le Président s’est déclaré prêt à participer, en tant que bénévole, aux essais du vaccin nasal contre le Covid-19 actuellement développé par le Centre Gamaleïa.Pour sa part, M.Logounov a indiqué que le vaccin nasal basé sur la préparation du Spoutnik V, également développé par le Centre Gamaleïa, devrait être mis en circulation dans un avenir proche.Situation épidémique difficileLa Russie a lancé sa campagne de vaccination le 18 janvier 2021. Vladimir Poutine a annoncé avoir reçu deux doses de vaccin anti-Covid en avril. Plus tard, il a précisé avoir été vacciné avec le Spoutnik V.Pour le moment, seulement 37% de la population russe ont été immunisés contre le nouveau coronavirus. Depuis fin octobre, les services sanitaires font quotidiennement état de plus de 1.000 décès liés au Covid en Russie, et le bilan total de l’épidémie y approche les 265.000 morts pour plus de neuf millions de cas enregistrés.Plus tôt dans la semaine, le ministre russe de l’Industrie et du Commerce Denis Mantourov a annoncé que son pays pourrait accroître sa production annuelle de vaccins anti-Covid jusqu’à deux milliards de doses à partir de 2022.

