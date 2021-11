https://fr.sputniknews.com/20211121/roscosmos-surveille-une-navette-spatiale-us-capable-de-porter-larme-nucleaire-1053525056.html

Roscosmos surveille une navette spatiale US capable de porter l'arme nucléaire

Alors que la Russie vient de tester avec succès un système antisatellite, le directeur de Roscosmos a annoncé que l'agence spatiale russe savait tout de... 21.11.2021

Le directeur de Roscosmos Dmitri Rogozine a déclaré samedi 20 novembre que l’agence spatiale russe suivait toutes les manœuvres orbitales du drone spatial américain X-37.La partie russe avait précédemment déclaré que les drones orbitaux X-37 étaient capables de porter plusieurs charges nucléaires et pouvaient faire office de systèmes d’attaque stratégiques déployés dans l’espace.Les États-Unis affirment cependant que ces appareils capables de manœuvrer dans l’espace en changeant leur orbite ne sont destinés qu’à des fins scientifiques et de reconnaissance.Un système russe développé pour abattre les drones X-37Des sources de Sputnik dans le complexe militaro-industriel russe ont confié que le système de défense antimissile S-550 en cours de développement pourrait détruire les drones américains X-37.Une autre source a précisé que le développement du S-550 était à un stade avancé.De fait, le S-550 sera une modification du système S-500 destinée à l’interception des cibles balistiques et orbitales à des distances et altitudes beaucoup plus importantes.Le développement du S-550 a été révélé pour la première fois par le ministre de la Défense Sergueï Choïgou lors d’une visioconférence avec le commandement des forces armées le 9 novembre.Des cibles orbitales déjà vulnérables aux missiles russesCes révélations interviennent moins d’une semaine après que le ministère russe de la Défense a reconnu, le 16 novembre, avoir détruit le satellite soviétique Tsélina-D, en orbite depuis 1982.Le tir d’essai réussi d’un missile antisatellite a été confirmé par le ministre.

