https://fr.sputniknews.com/20211121/secouriste-en-montagne-en-20-ans-eric-mesnier-a-sauve-lequivalent-dune-petite-commune--1053513447.html

Secouriste en montagne: en 20 ans, Éric Mesnier a sauvé l’équivalent d’une petite commune

Secouriste en montagne: en 20 ans, Éric Mesnier a sauvé l’équivalent d’une petite commune

Éric Mesnier a passé vingt ans au sein du Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM). Un métier. 21.11.2021, Sputnik France

2021-11-21T17:05+0100

2021-11-21T17:05+0100

2021-11-21T17:05+0100

france

france

opération de sauvetage

sauveteurs

montagnes

gendarmerie

peloton de gendarmerie de haute montagne (pghm)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/14/1053513416_0:323:3065:2047_1920x0_80_0_0_9bbda7a9b8dd0ac95cc24978e5be3c0a.jpg

Éric Mesnier a beau refaire le scénario de ses interventions, rien n’y fait: «Je n’ai jamais réussi à récupérer ces quelques secondes» qu’il manquait pour sauver les personnes décédées ou, dans le jargon, «Delta Charlie Delta». «Mais cela veut dire que l’on a fait tout notre possible et que l’on a super bien travaillé, sur le terrain, avec l’équipe», concède-t-il au micro de Sputnik.Si effectivement certaines opérations peuvent malheureusement connaître un dénouement tragique, de nombreuses victimes sont cependant secourues chaque année par le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM). Durant ses vingt années passées au sein de cette prestigieuse unité, l’ancien secouriste a ainsi participé à environ 600 interventions qui ont permis de sauver plus de 800 personnes. Or, entre les chutes de pierres, les avalanches ou les conditions extrêmes en haute altitude, les hommes du PGHM risquent régulièrement leur vie.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Mike Beuve https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103201/11/1032011157_0:102:329:432_100x100_80_0_0_c6a6666bea55a42eeeffebcb11b47b71.jpg

Mike Beuve https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103201/11/1032011157_0:102:329:432_100x100_80_0_0_c6a6666bea55a42eeeffebcb11b47b71.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Mike Beuve https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103201/11/1032011157_0:102:329:432_100x100_80_0_0_c6a6666bea55a42eeeffebcb11b47b71.jpg

france, opération de sauvetage, sauveteurs, montagnes, gendarmerie, peloton de gendarmerie de haute montagne (pghm)