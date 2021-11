https://fr.sputniknews.com/20211121/tunisie-une-cellule-terroriste-demantelee-1053529509.html

Tunisie: une cellule terroriste démantelée

Tunisie: une cellule terroriste démantelée

Les autorités tunisiennes ont annoncé samedi 20 novembre avoir démantelé une cellule terroriste dans le gouvernorat de Jendouba, dans le nord du pays. 21.11.2021, Sputnik France

L'activité de la cellule, composée de 20 individus, s'est concentrée sur le repérage de certaines institutions vitales de la région ainsi que du déploiement des unités de sécurité, a précisé le ministère tunisien de l'Intérieur dans un communiqué.La même source a ajouté que les membres du réseau se réunissaient quotidiennement en groupes après que certains d'entre eux aient purgé des peines de prison pour leur implication dans des affaires terroristes.La menace terroriste a considérablement baissé en Tunisie depuis les attentats sanglants de 2015 et la grande offensive contre la ville de Ben Guerdane, en mars 2016, à la faveur du démantèlement de dizaines de cellules dormantes et des opérations préventives dans les milieux extrémistes.L'activité des groupes armés est, actuellement, confinée dans les zones montagneuses, proches de la frontière algérienne, où des incidents sont signalés par moment.Les montagnes avoisinantes les frontières algériennes sont le théâtre depuis 2012 d’affrontements entre l’armée tunisienne et les groupes armés, en particulier la phalange Oqba Ibn Nafie, branche locale d'Al-Qaïda au Maghreb islamique* (AQMI), tenue pour responsable de plusieurs attaques dans le pays.*Organisation terroriste interdite en Russie

