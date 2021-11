https://fr.sputniknews.com/20211121/turquie-plus-de-80-des-turcs-de-plus-de-18-ans-vaccines-1053530811.html

Turquie: plus de 80% des Turcs de plus de 18 ans vaccinés

Turquie: plus de 80% des Turcs de plus de 18 ans vaccinés

Près de 80% des Turcs de plus de 18 ans ont reçu deux doses de vaccin contre la Covid-19, a indiqué le ministre de la Santé, Fahrettin Koca. 21.11.2021, Sputnik France

2021-11-21T14:18+0100

2021-11-21T14:18+0100

2021-11-21T17:18+0100

covid-19

turquie

vaccination

covid-19

coronavirus sars-cov-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/07/1045698820_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_e4f19d5f88f7e83a7a1aaed60955a492.jpg

Le nombre de personnes ayant reçu deux doses de vaccin a dépassé les 50 millions, soit 60% de la population totale de la Turquie, a tweeté M.Koca tout en prévenant que ce chiffre n'était pas suffisant pour faire face à la pandémie.Samedi, la Turquie a signalé 23.347 nouveaux cas de Covid-19, ce qui a porté le nombre d'infections à 8.550.377, selon la même source. Le nombre de décès dus au virus en Turquie a augmenté de 201 pour atteindre 74.847, tandis que 29.163 personnes supplémentaires ont guéri au cours des dernières 24 heures.La Turquie a commencé la vaccination de masse contre la Covid-19 le 14 janvier après que les autorités ont approuvé l'utilisation d'urgence du vaccin chinois Sinovac. Plus de 56 millions de personnes ont reçu leur première dose de vaccin, et plus de 50 millions ont reçu leur deuxième dose.La Turquie a administré jusqu'à présent plus de 119 millions de doses, y compris les injections de rappel.

turquie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

turquie, vaccination, covid-19, coronavirus sars-cov-2