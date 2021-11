Les salutations traditionnelles et insolites aux quatre coins du monde

© Sputnik . Sergey Guneev

Chaque nation a sa propre façon de se saluer, mais l’étiquette internationale est essentiellement la même: lorsqu’on se rencontre, on se souhaite le bien-être et la prospérité, une bonne journée ou du succès au travail. L’une des formes de salutation les plus courantes en Europe et en Amérique est la poignée de main qui montre le respect et la confiance.

Sur la photo: le Président russe Vladimir Poutine et le Président américain Joe Biden se serrant la main lors d’une rencontre à Genève, en 2021.