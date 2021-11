https://fr.sputniknews.com/20211122/afrique-du-sud-des-armes-et-des-munitions-volees-dans-une-attaque-contre-un-commissariat-de-police-1053538999.html

Afrique du Sud: des armes et des munitions volées dans une attaque contre un commissariat de police

Des hommes lourdement armés ont attaqué un commissariat de police dans la province du Limpopo, au nord-est de l’Afrique du Sud, volants plusieurs armes et des... 22.11.2021, Sputnik France

Elle a ajouté que certains agents de police avaient été forcés de monter à l'arrière d'un fourgon de police tandis que l'un d'eux a été contraint de déverrouiller le coffre-fort où se trouvaient les armes et les munitions.L'insécurité reste l'un des graves problèmes qui ternissent l'image de l'Afrique du Sud. Vendredi dernier, le ministre de la Police Bheki Cele a indiqué que le 3e trimestre 2021 a été marqué par une augmentation au niveau de tous les crimes de contact comme les meurtres, les viols et les tentatives de meurtre.Un rapport du groupe de sondage mondial "Gallup" a classé l'Afrique du Sud cinquième pays le plus dangereux au monde. En moyenne, le pays enregistre 58,4 meurtres par jour, soit un taux de 35,8 meurtres pour 100.000 habitants, selon le dernier recensement démographique.

