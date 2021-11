https://fr.sputniknews.com/20211122/biden-veut-une-europe-autonome-qui-depense-plus-pour-sa-defense-1053535291.html

Biden veut une Europe "autonome" qui dépense plus pour sa défense

De passage à Bruxelles, le conseiller du département d'État Derek Chollet a évoqué le soutien de l’administration américaine à plus d’autonomie pour ses alliés européens au plan militaire, ce qui signifie qu'ils devraient dépenser plus pour leurs armées.L’augmentation des dépenses doit s’imposer dans les Parlements nationauxSelon lui, bien que les Européens disent depuis de nombreuses années qu’ils veulent une armée plus forte, ce ne sont que des paroles étant donné leur échec persistant à allouer une plus grande part de leurs PIB à la défense.Lors des réunions ministérielles de l'Otan, "tous les ministres de la Défense autour de la table seraient vigoureusement d'accord sur la nécessité de dépenser plus pour la défense et d'avoir une armée plus moderne et capable", a signalé celui qui a passé plus d’un quart de siècle au sein de la diplomatie américaine et a occupé des postes de responsabilité au département d’État, à la Maison-Blanche et au Pentagone."Et c'est une dynamique qui existe toujours [en Europe]."Passer des paroles aux actesM.Chollet a affirmé que si les alliés européens des États-Unis étaient enfin prêts à prendre au sérieux l’"autonomie stratégique" vis-à-vis de son pays, Washington serait impatient de leur dire quelles capacités ils devraient développer.L’administration Biden reprend ainsi le flambeau de Donald Trump qui, dès son arrivée à la Maison-Blanche, avait mis sous une forte pression ses alliés pour qu’ils prennent une part plus grande aux dépenses militaires de l’Alliance et y consacrent au moins 2% de leurs PIB.En 2021, cet impératif est respecté par seulement dix alliés sur 29.

