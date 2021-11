https://fr.sputniknews.com/20211122/contre-les-migraines-ce-regime-est-plus-efficace-que-les-medicaments-selon-une-etude-1053532924.html

Contre les migraines, ce régime est plus efficace que les médicaments, selon une étude

Contre les migraines, ce régime est plus efficace que les médicaments, selon une étude

Dans la lutte contre les migraines, un régime alimentaire peut s’avérer plus efficace que des médicaments, selon BMJ Case Reports. Les produits consommés ne... 22.11.2021, Sputnik France

2021-11-22T07:00+0100

2021-11-22T07:00+0100

2021-11-22T07:00+0100

sciences et tech

produits alimentaires

diète

migraine

étude

régime alimentaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/1053533139_0:105:1921:1185_1920x0_80_0_0_5d19e2f23287dcc529bfaedfeab2c67b.jpg

Pour que les migraines ne hantent pas votre quotidien, il n’est plus indispensable de recourir à un traitement médicamenteux. Cette hypothèse s’appuie sur les résultats d’une étude pluriannuelle publiée le 18 novembre dans les British Medical Journal Case Reports (BMJ Case Reports).Les auteurs de ce rapport médical y décrivent le cas d’un homme de 60 ans qui a régulièrement souffert de migraines sévères pendant plus de 12 années, bien qu’il prenait des médicaments prescrits par son médecin.Son sang ne présentait aucun symptôme d’inflammation et attestait d’un niveau normal de bêta-carotène. Le patient souffrait de maux de tête 18 à 24 jours par mois, détaillent les chercheurs.Ainsi, il lui a été recommandé d’adopter un régime alimentaire spécial, appelé LIFE (Low Inflammatory Foods Everyday), prévoyant la consommation régulière de produits d’origine végétale à bas effet inflammatoire, notamment des légumes verts à feuille, et excluant les aliments d’origine animale, surtout les laitages et la viande rouge.Deux mois après le début de cette diète, la fréquence mensuelle de ses migraines est tombée jusqu’à un jour. Trois mois plus tard, les maux de tête ont complètement disparu, mettent en avant les scientifiques.L’étude constate que les effets de la diète LIFE sont durables et que le patient, qui suit toujours ce régime alimentaire, ne souffre d’aucun mal de tête depuis plus de sept ans.Le sommeil nocturne aussi importantOutre un régime alimentaire inadapté, des chercheurs américains de l'Université de l'Ohio ont évoqué un autre facteur pouvant entraîner des migraines régulières: un manque chronique de sommeil nocturne, qui, combiné au stress quotidien, peut provoquer maux de tête, vertiges et photophobie.Les auteurs de cette étude ont également découvert que le tableau clinique des personnes présentant un déficit de sommeil la nuit correspondait à celui de celles ayant subi un traumatisme crânien.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

produits alimentaires, diète, migraine, étude, régime alimentaire